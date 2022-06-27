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В России дефолт по внешнему долгу впервые за 100 лет, - Bloomberg

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Москва, Понедельник 27 июня 2022 06:08
В России дефолт по внешнему долгу впервые за 100 лет, - Bloomberg Фото: Россия объявила дефолт (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Россия впервые с 1918 года объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией экономических санкций США и ЕС, которые лишили страну возможности совершения платежей зарубежным кредиторам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В течение нескольких месяцев РФ находила пути обхода ограничений, введенных после вторжения Кремля в Украину. Но в конце дня 26 июня истек льготный период по выплате процентов в размере около 100 миллионов долларов. Факт неуплаты процентов по долгу в крайний срок считается событием дефолта.

"Объявление дефолта - это символическое событие. Российское правительство уже потеряло возможность выпускать долговые обязательства, деноминированные в долларах. Уже сейчас Россия не может занимать у большинства стран", - заявил Такахиде Киучи, экономист исследовательского института Nomura в Токио.

Во время финансового кризиса в России и обвала рубля в 1998 году правительство президента Бориса Ельцина объявило дефолт по своему внутреннему долгу в размере 40 миллиардов долларов. В последний раз Россия терпела дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам более века назад, когда большевики отказались от долгового бремени Российской империи в 1918 году.

«Антироссийские санкции работают, потому нужно их усиливать. Россия впервые с 1918 года объявила дефолт суверенного долга в иностранной валюте», - отметил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, именно санкции перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам. Также необходимы новые экономические ограничения против всей банковской системы РФ, это важно сделать именно сейчас.

Как сообщалось, крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs прекратили обслуживать государственный долг России. Проводить операции с ним финансовым учреждениям запретило министерство финансов США.

Напомним, Соединенные Штаты приблизили Россию к грани исторического дефолта, не продлив ее лицензию на выплату держателям облигаций.

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