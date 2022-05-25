Росія опинилася на межі дефолту після відмови Мінфіну США продовжувати платіжну ліцензію

Сполучені Штати наблизили Росію до межі історичного дефолту, не продовживши її ліцензію на виплату власникам облігацій. Вашингтон посилює тиск на країну після її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністерство фінансів США завило, що не буде продовжувати ліцензію, термін дії якої закінчується 25 травня. Ліцензія дозволяла Росії виробляти виплати відсотків і погашення за своїм суверенним боргом. Але тепер закінчення, схоже, робить неминучим дефолт - перший великий дефолт країни за міжнародними суверенними облігаціями більш ніж за століття.

Виплати за російськими єврооблігаціями на суму майже 2 млрд доларів підлягають оплаті до кінця року.

Західні санкції, введені після вторгнення Кремля в Україну 24 лютого, і контрзаходи Москви ускладнили переміщення грошей через кордони, тим не менш, Росія зробила свідомі зусилля, щоб продовжувати платити власникам облігацій.

"Якщо власники облігацій не отримають свої гроші в строк, з урахуванням застосовних пільгових періодів, Росія опиниться в стані дефолту по суверенному боргу", - сказав Джей Ауслендер, партнер юридичної фірми Wilk Auslander. За його словами, "власники облігацій, схоже, не зможуть отримати гроші".

Хоча Ліцензія поширюється тільки на громадян США, її закінчення ускладнить Росії виплату іншим власникам, враховуючи роль американських інститутів у світовій фінансовій системі і складність таких платіжних процесів.

У п'ятницю Росія поспішила з форвардними платежами за двома міжнародними облігаціями - однією номінованою в євро і однією в доларах - за тиждень до терміну погашення.

Але її прагнення перевести гроші на банківські рахунки кредиторів до закінчення терміну дії відмови, можливо, не залишило достатньо часу для того, що часто є багатоденним і складним процесом оплати. Один з азіатських власників облігацій заявив, що платіж не надійшов на рахунок фірми до середовища.

Росія має 30-денний пільговий період За двома платежами.

Міжнародні облігації країни на суму 40 млрд доларів опинилися в центрі уваги в останні тижні, коли пройшли дебати про те, чи слід продовжувати ліцензію.

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо раніше заявляв, що ці платежі викачують кошти Москви і є "ознакою успіху" американської санкційної політики.

Але міністр фінансів Джанет Єллен минулого тижня заявила, що Вашингтон навряд чи продовжить ліцензію.

На відміну від більшості ситуацій дефолту, у Москви немає нестачі в грошах. Плата за погашення боргу меркне в порівнянні з доходами від експорту нафти і газу - тільки у квітні зростання цін на енергоносії дозволило Росії отримати 28 млрд доларів доходів.

Раніше рейтингові агентства привласнювали Росії інвестиційний рівень, але після проти України основні рейтингові агентства припинили оцінку країни.