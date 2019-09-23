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Росія оголосила агента США в міжнародний розшук

Новини » Політика    23.09.2019 - 16:23
Росія оголосила агента США в міжнародний розшук
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У МВС РФ не називають причин, по якій Смоленкова оголосили в розшук

Російська Федерація оголосила в міжнародний розшук як безвісти зниклого колишнього чиновника адміністрації президента Росії Олега Смоленкова, якого ЗМІ називають "агентом США". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, Міністерство внутрішніх справ РФ не расскрыло причини, за якими Смоленков був оголошений в розшук.

Нагадаємо, на початку вересня ряд іноземних ЗМІ повідомили, що важливого інформатора американських спецслужб вивезли з Російської Федерації в результаті спецоперації в 2018 році з побоювань, що його розкриють.

Російське видання "Коммерсантъ", посилаючись на джерела повідомило, що "агентом США" міг бути Олег Смоленков - співробітник адміністрації президента, який пропав у 2017 році після виїзду на відпочинок в Чорногорію з родиною.

За даними ЗМІ, він також працював у посольстві РФ у Вашингтоні, коли був послом нинішній помічник президента Путіна Юрій Ушаков, а також в апараті уряду. За повідомленням The New York Times, американські спецслужби завербували Смоленкова ще кілька десятиліть тому.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков підтвердив інформацію про те, що в адміністрації російського глави держави працював агент спецслужб США.

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