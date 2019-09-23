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Россия объявила агента США в международный розыск

Новости » Политика    23.09.2019 - 16:23
Россия объявила агента США в международный розыск
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В МВД РФ не называют причин, по которой Смоленкова объявили в розыск

Российская Федерация объявила в международный розыск как без вести пропавшего бывшего чиновника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют "агентом США". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, Министерство внутренних дел РФ не расскрыло причины, по которым Смоленков был объявлен в розыск.

Напомним, в начале сентября ряд иностранных СМИ сообщили, что важного информатора американских спецслужб вывезли из Российской Федерации в результате спецоперации в 2018 году из опасений, что его раскроют.

Российское издание "Коммерсантъ" ссылаясь на источники сообщило, что "агентом США" мог быть Олег Смоленков - сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

По данным СМИ, он также работал в посольстве РФ в Вашингтоне, когда послом был нынешний помощник президента Путина Юрий Ушаков, а также в аппарате правительства. По сообщению The New York Times, американские спецслужбы завербовали Смоленкова еще несколько десятилетий назад.

Ранее РБК-Украина сообщало, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в администрации российского главы государства работал агент спецслужб США.

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