Російські влади підтвердили, що в Кремлі працював агент США

Пєсков не знає, чи є шпигун агентом ЦРУ

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив інформацію про те, що в адміністрації російського глави держави працював агент спецслужб США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що Олег Смоленков, ім'я якого в американських ЗМІ пов'язують із черговим шпигунським скандалом у відносинах РФ-США, дійсно працював в адміністрації президента РФ, але не на високій посаді.

Як заявив Пєсков, Смоленков "кілька років тому був внутрішнім розпорядженням звільнений, його посада не належала до категорії вищих посадових осіб, так званих вказних посад, однак був звільнений близько двох або трьох років тому".

Пєсков також не зміг відповісти на питання журналістів, чи був Смоленков агентом ЦРУ.

"Ні, я не можу це підтвердити, бо я не знаю, чи він був агентом чи ні", - сказав він.

За його словами, у Кремля немає інформації про місцезнаходження Смоленкова в даний момент.

Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомили, що важливого інформатора американських спецслужб вивезли з Росії в результаті спецоперації в 2018 році з побоювань, що його розкриють. Російське видання "Коммерсантъ", посилаючись на джерела написало, що це міг бути Олег Смоленков, співробітник адміністрації президента, який пропав у 2017 році після виїзду на відпочинок в Чорногорію з родиною. За даними ЗМІ, він також працював у посольстві Росії у Вашингтоні, коли був послом нинішній помічник президента Путіна Юрій Ушаков, а також в апараті уряду. За повідомленням The New York Times, американські спецслужби завербували Смоленкова ще кількома десятиліттями тому.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що держсекретар США Майк Помпео заявив, що після теракту в Кабулі мирні переговори з терористичною організацією "Талібан" поки не закінчені.

Також нагадаємо, в серпні в Запоріжжі викрили агента російського Головного управління розвідки, який працював на стратегічному завод "Мігремонт" і передавав Росії секретні дані протягом 5 років.