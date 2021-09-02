США розчаровані рішенням Росії щодо місії ОБСЄ на кордоні
Фото: США розчаровані рішенням Росії щодо місії ОБСЄ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сполучені Штати Америки розчаровані ситуацією з місією ОБСЄ на кордоні України та РФ. Росія сьогодні відмовилася продовжувати дію мандату прикордонної місії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Києві.
"Ми дуже розчаровані сьогоднішнім рішенням Росії заблокувати поновлення мандату місії - ключового заходу щодо зміцнення довіри", - заявили в дипломатичному представництві.
Водночас США висловили підтримку роботі голови прикордонної місії та її працівникам, які "працювали в Україні в дуже складних умовах".
Нагадаємо, в українському МЗС відмову від продовженням мандату місії ОБСЄ назвали бажанням Росії здійснити чергову ескалацію конфлікту на Донбасі.