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США розчаровані рішенням Росії щодо місії ОБСЄ на кордоні

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Київ, Четвер 02 вересня 2021 17:11
США розчаровані рішенням Росії щодо місії ОБСЄ на кордоні Фото: США розчаровані рішенням Росії щодо місії ОБСЄ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки розчаровані ситуацією з місією ОБСЄ на кордоні України та РФ. Росія сьогодні відмовилася продовжувати дію мандату прикордонної місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Києві.

"Ми дуже розчаровані сьогоднішнім рішенням Росії заблокувати поновлення мандату місії - ключового заходу щодо зміцнення довіри", - заявили в дипломатичному представництві.

Водночас США висловили підтримку роботі голови прикордонної місії та її працівникам, які "працювали в Україні в дуже складних умовах".

Нагадаємо, в українському МЗС відмову від продовженням мандату місії ОБСЄ назвали бажанням Росії здійснити чергову ескалацію конфлікту на Донбасі.

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Сполучені Штати Америки ОБСЄ Російська Федерація Україна
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