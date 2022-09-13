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Росія знову звинуватила Україну у виготовленні біологічної зброї. У МЗС відповіли

Фото: у МЗС відповіли на звинувачення росіян у виготовленні біологічної зброї (Віталій Носач, РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Російські пропагандисти продовжили поширювати фейки про виготовлення на українській території біологічної зброї за сприяння США. Таким чином вони намагаються відвернути світ від війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави МЗС України Миколу Точицького в Facebook.

За його словами, з початку осені у росіян почалося чергове сезонне "загострення" інсинуацій щодо біологічної зброї в Україні. Так сьогодні, 13 вересня, заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що США нібито намагається "замести сліди військово-біологічної діяльності в Україні".

"Це є продовженням дезінформаційних зусиль Кремля для відчайдушного виправдання широкомасштабної війни РФ проти України, відволікання від численних військових злочинів, скоєних на території нашої держави, і приховування власної діяльності в обхід положень Конвенції про заборону біологічної зброї (КБТО)", - зазначив Точицький.

Також він додав, що Москва намагається реабілітуватися після дипломатичної поразки на офіційній Консультативній зустрічі держав-учасниць КБТО. За результатами цієї зустрічі росіянам не вдалося "протягнути" її неправдиві звинувачення на адресу України і США.

"89 делегацій країн-учасниць КБТО, в переважній більшості, крім групки російських підспівувачів, однозначно переконалася в сфабрикованому характері російських звинувачень, грубому зловживанні Росією положеннями Конвенції", - підкреслив український чиновник.

Нагадаємо, раніше верховний представник з питань роззброєння ООН Ізумі назвала фейком заяви Росії про українську біологічну зброю.

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