Росія звинуватила Ізраїль в створенні загрози для російського літака

Фото: Ігор Конашенков (syria.mil.ru)

Конашенков звинуватив Ізраїль у тому, що він проводить військові операції в повітрі

Росія звинуватила Ізраїль після того, як системи ППО Сирії ледь не збили пасажирський лайнер Airbus-320 зі 172 пасажирами на борту. Про це заявив офіційний представник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Він зазначив, лайнер, що виконував рейс Тегеран - Дамаск, заходив на посадку в момент атаки ізраїльських винищувачів в районі аеропорту. Літак було виведено із зони ураження сирійської системи ППО, а потім він здійснив екстрену посадку на російській авіабазі.

Конашенков звинуватив Ізраїль у тому, що він проводить військові операції в повітрі, використовуючи для прикриття або блокування дій сирійських сил ППО цивільні літаки.

Нагадаємо, вчора ізраїльські військові винищувачі завдали ракетного удару на околицях Дамаска. Перша атака була спрямована на військові позиції на околицях Дамаску. Через 30 хвилин були атаковані околиці провінцій Дара, Ель-Кунейтра і Риф-Дамаск. Також були атаковані Голанські висоти, де базуються ополченці, підтримувані Іраном.

Також РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз закликав до припинення ударів по сирійському місту Ідліб.