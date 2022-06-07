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Росія обстріляла спальний район Харкова, є жертви

Фото: наслідки обстрілу Харкова (ілюстративне фото(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Вечором вівторка, 7 червня, стало відомо про новий обстріл Харкова. Мішенню російських окупантів став один із спальних районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови облради Наталії Попової.

"Російські виродки знову обстріляли спальний район Харкова", - написала вона.

За її словами, на зараз вже відомо про трьох поранених та одного загиблого.

Як повідомлялось, за останню добу за даними на 7 червня російські військові обстріляли з РСЗВ Київський та Слобідський райони Харкова та Харківський, Чугуївський, Богодухівський, Красноградський, Лозівський та Золочівський райони області.

Нагадаємо, Росія обстрілює Харків постійно. Один з останніх обстрілів із великою кількістю жертв та постраждалих стався 26 травня. Внаслідок цього обстрілу також загинуло п'ятимісячне немовля та 9-річна дитина. Загалом 17 людей зазнали поранень, а 8 людей загинули. Під артилерійським вогнем опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.

Відзначимо, окупанти не полишають спроб повернутися до Харкова: регулярні обстріли цьому доказ. Втім у ворога не достатньо сил для повномасштабного наступу та захоплення міста.

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Харків