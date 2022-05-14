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Росія обстріляла прикордонні території Сумської області некерованими ракетами

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Сумська область, Субота 14 травня 2022 09:12
Росія обстріляла прикордонні території Сумської області некерованими ракетами Фото: окупанти знову обстріляли Сумську область (facebook com rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська ввечері 13 травня обстріляли територію Сумської області. Ворог застосував некеровані авіаційні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

"Учора ввечері військовослужбовці Держприкордонслужби зафіксували п’ять розривів на околиці одного з прикордонних сіл Шосткинського району", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська армія постійно обстрілює прикордонні райони Сумської області. Зокрема, в ніч на 13 травня РФ зі своєї території завдала два ракетні удари, обійшлося без постраждалих.

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