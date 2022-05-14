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Россия обстреляла приграничные территории Сумской области неуправляемыми ракетами

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Сумская область, Суббота 14 мая 2022 09:12
Россия обстреляла приграничные территории Сумской области неуправляемыми ракетами Фото: оккупанты снова обстреляли Сумскую область (facebook com rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска вечером 13 мая обстреляли территорию Сумской области. Враг применил неуправляемые авиационные ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"Вчера вечером военнослужащие Госпогранслужбы зафиксировали пять разрывов на окраине одного из приграничных сел Шосткинского района", - говорится в сообщении.

Напомним, российская армия постоянно обстреливает приграничные районы Сумской области. В частности, в ночь на 13 мая РФ со своей территории нанесла два ракетных удара, обошлось без пострадавших.

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