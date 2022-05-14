Россия обстреляла приграничные территории Сумской области неуправляемыми ракетами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу .

"Вчера вечером военнослужащие Госпогранслужбы зафиксировали пять разрывов на окраине одного из приграничных сел Шосткинского района", - говорится в сообщении.

Напомним, российская армия постоянно обстреливает приграничные районы Сумской области. В частности, в ночь на 13 мая РФ со своей территории нанесла два ракетных удара, обошлось без пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.