Росія обстріляла Чернігівську область з мінометів

"Буквально годину тому, о 6 ранку здійснено черговий мінометний обстріл нашої території з території москальської мразоти. Ворог постійно це робить. Тому у мене велике прохання, особливо до мешканців прикордонних районів області, будьте, будь ласка, обережні", - написав Чаус.

Своєю чергою він також закликав всіх жителів області, випадку повітряної тривоги - негайно ховатися в укриття.

Нагадаємо, що прикордонні райони Чернігівської, а також Сумської області часто піддаються обстрілам окупантів.

Так, увечері 10 травня російські війська обстріляли межуючі з РФ райони Сумської та Чернігівської області. Противник використовував авіацію і міномети.

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