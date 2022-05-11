Россия обстреляла Черниговскую область из минометов

"Буквально час назад, в 6 утра осуществлен очередной минометный обстрел нашей территории с территории москальской мразоты. Враг постоянно это делает. Поэтому у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте, пожалуйста, осторожны", - написал Чаус.

В свою очередь он также призвал всех жителей области, случае воздушной тревоги - немедленно прятаться в укрытие.

Напомним, что приграничные районы Черниговской, а также Сумской области часто подвергаются обстрелам оккупантов.

Так, вечером 10 мая российские войска обстреляли граничащие с РФ районы Сумской и Черниговской области. Противник использовал авиацию и минометы.

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