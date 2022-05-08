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Прикордонні райони Сумської та Чернігівської області знову обстріляли з території Росії

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Київ, Неділя 08 травня 2022 21:37
Прикордонні райони Сумської та Чернігівської області знову обстріляли з території Росії Фото: з території РФ знову обстріляли Сумську та Чернігівську області (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 8 травня російські війська обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської області. Противник застосував реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України.

Відзначається, що в Шосткинському районі Сумської області на відстані близько 3 кілометрів від кордону розірвалися 10 ракет. Їх випустили з РСЗВ з території Росії.

Городнянський район Чернігівської області зазнав мінометного обстрілу з боку Росії. Кілька мін розірвалося біля одного з сіл на відстані близько 1,5 кілометра від кордону.

"Попередньо обійшлося без жертв. Інформація уточнюється", - додали в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, прикордонні райони України періодично піддаються артилерійським і ракетним ударам з території Росії. У сьогоднішньому вечірньому зведенні Генштаб Збройних сил України допустив можливість нових обстрілів.

Зазначимо, напередодні російська авіація завдала ракетного удару по Миропільській та Хотинській громадах Сумської області.

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