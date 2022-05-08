Прикордонні райони Сумської та Чернігівської області знову обстріляли з території Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України .

Відзначається, що в Шосткинському районі Сумської області на відстані близько 3 кілометрів від кордону розірвалися 10 ракет. Їх випустили з РСЗВ з території Росії.

Городнянський район Чернігівської області зазнав мінометного обстрілу з боку Росії. Кілька мін розірвалося біля одного з сіл на відстані близько 1,5 кілометра від кордону.

"Попередньо обійшлося без жертв. Інформація уточнюється", - додали в Держприкордонслужбі.