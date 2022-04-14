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Війська РФ обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області: пошкоджено будинки

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Сумська область, Четвер 14 квітня 2022 17:29
Війська РФ обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області: пошкоджено будинки Окупанти обстріляли будинки у Сумській області (t_me_itsdonetsk)
Автор: Тетяна Самарук

Окупанти обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області. Внаслідок цього пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького у телемарафоні.

За його словами, одна міна залетіла прямо в дім людей.

"Декілька годин тому відбулися обстріли декількох населених пунктів Сумської області. Є пошкоджені приватні будинки. Це перша серйозна провокація за останні дні. Вони зі своєї території обстріляли", - сказав Живицький.

Також голова ОВА повідомив про обстріл селища Велика Писарівка. Зазначається, що подробиці з'являться згодом.

Війська РФ обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області: пошкоджено будинки

Окупанти обстріляли Велику Пасарівку (t.me/Zhyvytskyy)

Раніше ми повідомляли, що у Сумській області окупанти вбили понад 100 цивільних мешканців.

Також ми писали, що жителів Сумської області закликали здавати деталі від трофейної російської техніки.

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