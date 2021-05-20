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Росія обіцяє відповісти на висилку свого диплома з Північної Македонії

Автор: РБК-Україна

Росія має намір відповісти на висилку свого дипломата з Північної Македонії. Один з дипломатів РФ 14 травня був оголошений персоною нон-грата.

Про це повідомляє МЗС РФ.

Так, дії Північної Македонії в Москві називають "недружнім актом".

"Рішуче засуджуємо подібні невмотивовані дії, які не можуть не відбитися на російсько-північноморських відносинах. Відповідні заходи підуть", - йдеться в повідомленні.

Раніше уряд Північної Македонії прийняв рішення вислати російського дипломата з країни. Дипломат повинен покинути країну протягом декількох днів.

Нагадавши, Чехія видворила 18 співробітників посольства Росії після того, як виявився зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році.

Із солідарності з Чехією російських дипломатів вислали Словаччина, Польща та країни Балтії. А Україна запропонувала направити висланих Росією чеських дипломатів на роботу до Києва.

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