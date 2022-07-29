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Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: що відомо

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Донбас, П'ятниця 29 липня 2022 11:46
Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: що відомо Фото: наслідки обстрілу Краматорська (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 29 липня, Росія завдала ракетного удару по Краматорську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Краматорська Олександра Гончаренка у Facebook.

Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: що відомо

"Серйозні руйнування домівок у приватному секторі селища Біленьке. За попередньою інформацією без жертв", - написав він.

За його словами, на місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, пожежники та рятувальники.

Оновлено 11.55. За даними Гончаренка, на цей час є інформація про поранених.

"Є поранені серед цивільного населення, вже відомо про трьох. Рятувальні роботи продовжуються", - пише мер.

Як повідомлялося, до цього Краматорськ російські окупанти обстрілювали 21 липня.

Також росіяни двічі обстріляли Краматорськ в Донецькій області 19 липня. Вперше, вранці, окупанти потрапили до промзони, пізніше - до житлових будинків. Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 10 поранених, 5 з яких знадобилася допомога лікарів.

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Краматорськ
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