Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: що відомо
У п'ятницю, 29 липня, Росія завдала ракетного удару по Краматорську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Краматорська Олександра Гончаренка у Facebook.
"Серйозні руйнування домівок у приватному секторі селища Біленьке. За попередньою інформацією без жертв", - написав він.
За його словами, на місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, пожежники та рятувальники.
Оновлено 11.55. За даними Гончаренка, на цей час є інформація про поранених.
"Є поранені серед цивільного населення, вже відомо про трьох. Рятувальні роботи продовжуються", - пише мер.
Як повідомлялося, до цього Краматорськ російські окупанти обстрілювали 21 липня.
Також росіяни двічі обстріляли Краматорськ в Донецькій області 19 липня. Вперше, вранці, окупанти потрапили до промзони, пізніше - до житлових будинків. Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 10 поранених, 5 з яких знадобилася допомога лікарів.
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