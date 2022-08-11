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Окупанти вдарили по околиці Херсонської області: є жертви і руйнування

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Херсон, Четвер 11 серпня 2022 11:38
Окупанти вдарили по околиці Херсонської області: є жертви і руйнування Фото: окупанти вдарили по околиці Херсонської області (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська в черговий раз вдарили по населеному пункту Нововоронцовка Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще дві людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного угруповання військ "Каховка".

"В результаті ворожих артилерійських обстрілів загинула жінка, яка намагалася врятуватися у власному підвалі. На жаль, підвал не витримав ворожих ракет і жінка загинула. Ще дві людини отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Також через обстріли були пошкоджені кілька приватних будинків і об'єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі масовано обстріляли Дніпропетровську область. Під атаки потрапив, зокрема, Нікопольський район, де було 120 "прильотів" і ще ряд районів.

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Херсонская область Російська Федерація
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