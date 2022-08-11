Окупанти вдарили по околиці Херсонської області: є жертви і руйнування

Російські війська в черговий раз вдарили по населеному пункту Нововоронцовка Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще дві людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного угруповання військ "Каховка".

"В результаті ворожих артилерійських обстрілів загинула жінка, яка намагалася врятуватися у власному підвалі. На жаль, підвал не витримав ворожих ракет і жінка загинула. Ще дві людини отримали поранення", - йдеться в повідомленні.