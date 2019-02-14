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Росія назвала умову для транзиту газу через Україну


За словами Новака, це можливо тільки при "конкурентних умовах"

Российская Федерация (РФ) может продлить транспортировку газа через территорию Украины после 2019 года, в случае предложения "конкурентных условий". Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, украинской и российской сторонам необходимо решить судебные споры.

Он также отметил, что "не добавляют оптимизма" заявления Украины о готовности "выставлять все новые и новые штрафы".

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что дальнейшие переговоры с Россией относительно газового транзита могут зависеть от результатов президентских выборов в Украине.

Ранее "Нафтогаз Украины" назвала неприемлемыми озвученные ранее Российской Федерацией условия заключения контракта на транзит газа.

В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину только на своих условиях.

 

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