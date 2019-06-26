Росія назвала умову передачі захоплених моряків Україні

Російська Федерація готова передати Україні захоплених моряків, якщо Київ дасть гарантії їх кримінального переслідування за російськими законами. Про це йдеться в повідомленні МЗС України.

Повідомляється, що вчора МЗС України отримав ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації з пропозицією, щоб Україна дала письмові гарантії продовження кримінального переслідування моряків "у відповідності з російським законодавством".

"Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною і такою, що загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітету воєнних кораблів. Про це українська сторона вже поінформувала Міжнародний трибунал з морського права. У зв'язку з цим вимагаємо від Росії без будь-яких подальших умов виконати Наказ Міжнародного трибуналу з морського права і невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Москва продовжує вважати інцидент з українськими кораблями поблизу Керченської протоки неосудним трибуналу ООН.

Раніше також стало відомо, що президент США Дональд Трамп підніме питання звільнення українських заручників на полях саміту "Великої двадцятки".