Українським морякам загрожує до 6 років колонії, - адвокат

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До 9 липня наслідок пред'явить остаточне звинувачення всім українським морякам

Слідство Федеральної служби безпеки Російської Федерації початок оголошувати звинувачення в остаточній редакції військовополоненим українським морякам, захоплених Росією в листопаді 2018 року в районі Керченської протоки. Про це заявив адвокат Айдер Азаматов, передають "Крим.Реалії".

Як повідомив адвокат, слідство вже ознайомило захист з результатами раніше призначеної експертизи.

"Слідство ознайомив нас з результатами раніше призначеної експертизи, а також пред'явило звинувачення в остаточній редакції - це ч. 3 ст. 322 КК Рф (незаконний перетин державного кордону Росії)", - сказав Азаматов.

За його словами, український моряк Юрій Будзило заявив, що "звинувачення абсурдне і свою провину він не визнає".

"Будзило нагадав слідству, що він військовополонений, і вимагає, щоб до нього і іншим морякам застосовувалися положення Третьої Женевської конвенції. Також він зазначив, що сьогодні останній день, коли Росія повинна виконати рішення Міжнародного трибуналу з морського права", - заявив адвокат.

Другий адвокат у справі українських моряків Микола Полозов повідомив, що до 9 липня наслідок пред'явить остаточне звинувачення всім українським морякам. Поки встигли пред'явити тільки трьом - Євгену Семидоцкому, Богдану Нісенітниці і Юрію Будзило.

Після цього захист і військовополонені моряки перейдуть до стадії ознайомлення з матеріалами справи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що захоплені Росією українські військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу" зникли з акваторії стоянки суден "Генмол" в окупованій Керчі. Поки невідомо де знаходяться захоплені українські судна.

Крім того, Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.