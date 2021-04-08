Росія назвала дату переговорів радників "нормандської четвірки"

Чергові переговори радників у нормандському форматі відбудуться 19 квітня. Таку дату назвала російська сторона.
Про це заявив на прес-конференції заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.
За його словами, РФ та Німеччина сьогодні обговорили продовження контактів.
"Подивимося, я думаю, найближчим часом буде ще якась ініціатива, такі переговори вже були ініційовані... на 19 квітня у нас в нормандському форматі ініційовані переговори. Подивимося, як зміниться ситуація після цього обміну думками на вищому рівні", - повідомив він.
Раніше в українській делегації в ТКГ повідомили, що нормандський саміт планується на квітень, однак ніяких підтверджень цієї інформації не було.
Нагадаємо, сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили Донбас і нормандську зустріч.
Також повідомлялося, що Росія хоче змінити принцип організації засідань "нормандської четвірки".