Росія хоче змінити принцип організації засідань "нормандської четвірки"
Представник Росії Дмитро Козак запропонував колегам по "нормандській четвірці" змінити принцип організації її засідань. Він хоче зобов'язати Україну дати письмову позицію з виконання "Мінська-2".
Про це повідомляє ТАСС.
Козак відправив відповідний лист представникам Парижа, Берліна і Києва.
У листі відображений проект Спільних підсумків відеоконференції політичних радників і представників міністерств закордонних справ "нормандського формату", повідомляє видання "РИА Новости".
"З огляду на рівноправність всіх учасників нормандського формату, було б доцільно використовувати при організації переговорів принцип ротації голів, який широко застосовується в міжнародній дипломатичній практиці, щоб дана функція виконувалася по черзі кожним з чотирьох учасників", - пропонує автор.
Крім того, пропонується не пізніше 22 березня узгодити проект Спільних підсумків або представити пропозиції до нього.
Нагадаємо, 18 березня нормандські радники провели нову зустріч. Україна закликала повернутися до режиму "тиші".
Представник України на переговорах, голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував прийняти спільну заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі.