Кравчук не бачить нормандської зустрічі до погодження нового плану щодо Донбасу

Нормандська зустріч щодо Донбасу на вищому рівні навряд чи відбудеться в квітні. Про дату такої зустрічі не варто говорити, поки не будепозгоджено новий план мирного врегулювання конфлікту.

Зокрема, він прокоментував можливість нормандської зустрічі в наступному місяці.

"На жаль, зараз я вже не можу так сказати, бо що життя змінюється і процеси постійно уточнюються, аналіз стає більш глибоким і факти - більш очевидними. Головне, дії стають більш відкритими. Тому сказати, що зустріч буде в квітні ... я не знаю", - зазначив Кравчук.

На його думку, зустрічі не буде, поки політичні радники не домовляться про спільний план на основі запропонованих Німеччиною і Франції кластерів для реалізації мінських угод.

"Поки не буде погоджено це питання на рівні політичних радників, поки вони не домовляться про спільний план, запропонований Францією, Німеччиною та Україною, а поки Росія мовчить... то говорити про зустріч на вищому рівні - немає такої можливості. Тим більше не можна говорити про дату зустрічі", - додав Кравчук.