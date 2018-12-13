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До кінця воєнного стану ЗСУ отримають понад 200 одиниць техніки

Новини » Суспільство    13.12.2018 - 07:33
До кінця воєнного стану ЗСУ отримають понад 200 одиниць техніки
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Степан Полторак розповів про переваги запровадження воєнного стану

Збройні сили України завдяки запровадженню воєнного стану отримають понад 200 одиниць техніки до кінця його дії. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак в ефірі телеканалу "Україна", передає РБК-Україна.

"Завдяки заходам, передбаченим воєнним станом, за два тижні до військ прийшло понад 100 одиниць техніки. До кінця воєнного стану ми плануємо отримати більш як 200 одиниць техніки", - розповів Полторак.

Він також пояснив, у яких випадках запроваджується воєнний стан.

«Воєнний стан запроваджується в країні з двох основних причин. Перша - агресія проти України, друга - коли є загроза відкритої агресії. У нас відбулося два в одному: агресія Російської Федерації проти військових морських сил України в Керченській протоці, а також величезне групування російських військ на кордоні з Україною", - зазначив міністр

Крім того, Полторак вважає, що за останні чотири роки Україна зробила все можливе, щоб відновити боєздатність флоту.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що у разі відкритої агресії РФ проти України резервісти зможуть прибути до військових частин за кілька годин.

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