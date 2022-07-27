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Турбіни працюють справно. Siemens спростувала причину скорочення поставок газу з Росії

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Середа 27 липня 2022 22:00
Турбіни працюють справно. Siemens спростувала причину скорочення поставок газу з Росії Фото: Siemens спростувала причину скорочення постачання газу з Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Турбіни газопроводу "Північний потік-1" знаходяться в справному стані і не є пошкодженими.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявили в компанії Siemens.

Представники Siemens підкреслюють, що не отримували ніяких повідомлень про пошкодження турбін газопроводу "Північний потік-1" від "Газпрому", через які Росія скоротила постачання газу в Європу.

"Тому ми повинні припустити, що турбіни працюють нормально. Планове технічне обслуговування в майбутньому також можна проводити без будь-яких проблем - чинний дозвіл уряду Канади передбачає, що роботи можуть здійснюватися в Монреалі і що турбіни потім можуть бути вивезені з Канади до Німеччини", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, стало відомо, що Росія значно знизила поставки газу в Європу по трубопроводу "Північний потік-1". Причиною є відключення ще однієї турбіни через "несправність".

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