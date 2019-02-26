Росія порушила санкції на поставки нафти до КНДР, - Reuters

Reuters запевняє, що російський танкер неодноразово доставляв нафту для Північної Кореї

Российский танкер "Тантал" неоднократно нарушал международные санкции против Северной Кореи, передавая нефть на судно из КНДР. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что, по словам членов команды "Тантала", в течение с октября 2017 по май 2018 года танкер не менее четырех раз передавал топливо на северокорейское судно. Reuters отметает, что компания, которая владеет танкером, не отвечает на запросы.

По данным агентства, танкер при выходе в заграничные рейсы указывал, что везет топливо в китайский порт Нинбо. Однако в нейтральных водах переливал нефть на судно из КНДР. По словам челнов экипажа, передача топлива проходила, когда транспондер "Тантала" не работал. При этом предполагается, что его могли намеренно отключать, либо же танкер заходил в зону, не покрытую радиолокатором. Радиомаяк снова включался, когда "Тантал" пересекал водную границу России и находился недалеко от порта Владивостока.

Один из членов экипажа, который был на борту во время всех четырех рейсов, заявил, что судно, которое получило топливо, шло под флагом Северной Кореи, а на корпусе было написано название Chon Myong 1. ООН включило Chon Myong 1 в санкционный список в марте 2018 года.

Отметим, ранее Вашингтон заявлял о наличии доказательств нарушения Россией санкций против Северной Кореи. Москва каждый раз отрицала обвинения.

Напомним, летом 2018 года США потребовали от России и Китая прекратить поставки топлива Северной Корее в нарушение санкций.

В ноябре Совбез ООН предоставил Южной Корее исключения по санкциям против КНДР.