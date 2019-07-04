Путін закликав зняти блокаду окупованого Донбасу

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Він наполягає, що цього вимагають мінські угоди

Президент РФ Володимир Путін за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте заявив, що мінські угоди вимагають повного відновлення економічних відносин Донбасу і України. Про це пишуть росСМИ.

За його словами, мінські угоди вимагають повного відновлення економічних відносин Донбасу і України.

"Потрібно насамперед скасувати указ колишнього президента Порошенка про цю блокаду. Він же прямо суперечить мінським угодам. Ну чому ви ніколи не питаєте українських партнерів: "Коли ви це зробите?" Ми ж не можемо це зробити за них", - сказав Путін.

Також він зазначив, що обраний президент Володимир Зеленський після того, як отримав великий мандат довіри від українського народу заявляв, що він готовий вступити в діалог з усіма, від кого залежить припинення військових дій на Донбасі.

"Тепер в Європі раптом оголосив, що не хоче розмовляти з сепаратистами, тобто з тими людьми, з якими він повинен налагодити прямий діалог в Донбасі. Напевно, це теж якось не в'яжеться з тим, що говорилося в ході передвиборної кампанії", - додав Путін.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін назвав умови "конструктивних переговорів" з президентом України Володимиром Зеленським.

РБК-Україна писало, що Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки по Україні Курт Волкер закликав Росію внести свій внесок у досягнення миру на Донбасі.