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Росія направила на "навчання" до Білорусі два дивізіони ракетних комплексів С-400

Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація направила два дивізіони ракетних комплексів С-400 до Білорусі. "Навчання", як очікується, триватимуть з 10 по 20 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Інтерфакс".

"Підрозділи ППО здійснять марш комбінованим способом на залізничному транспорті та своїм ходом на незнайомі полігони республіки Білорусь", - заявили в Міноборони РФ.

Російське агентство також опублікувало відео, на якому можна побачити, як російські військові вантажать ракетні комплекси на залізничні платформи та відправляють, як можна припустити, в Білорусь

Нагадаємо, раніше в Держдепартаменті США заявили, що Росія може використати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну. Тим часом у Лукашенка назвали таке припущення "набором фантазій і страшилок".

Зокрема, перші підрозділи Збройних сил РФ, які братимуть участь у спільний "навчаннях" "Союзна рішучість" прибули до Білорусі вже 18 січня.

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