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Росія направила десантників до Білорусі. Пройдуть навчання на тлі міграційної кризи

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Москва, П'ятниця 12 листопада 2021 14:11
Росія направила десантників до Білорусі. Пройдуть навчання на тлі міграційної кризи Фото: Росія направила десантників до Білорусі (mil.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія направила до Білорусі підрозділ десантників для проведення навчань. Вони проходять на тлі загострення ситуація на кордоні Польщі та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

12 листопада в рамках раптової перевірки бойової готовності Повітряно-десантних військ підрозділ російських десантників виконає практичне десантування на незнайомому майданчику приземлення на території Гродненської області, йдеться у повідомленні.

Підрозділ візьме участь у спільному тактичному навчанні з підрозділами білоруських збройних сил. Для забезпечення десантування задіяні літаки Іл-76 військово-транспортної авіації ВКС Росії, які, злетівши з аеродрому на території РФ, в даний час здійснюють політ в повітряному просторі Білорусі.

Там зазначили, що після десантування і відпрацювання спільно з підрозділами білоруських збройних сил навчально-бойових завдань російські десантники повернуться в пункт постійної дислокації на території Росії.

Нагадаємо, російські бомбардувальники були залучені до патрулювання кордону з Польщею.

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