Росія направила десантників до Білорусі. Пройдуть навчання на тлі міграційної кризи
Росія направила до Білорусі підрозділ десантників для проведення навчань. Вони проходять на тлі загострення ситуація на кордоні Польщі та Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".
12 листопада в рамках раптової перевірки бойової готовності Повітряно-десантних військ підрозділ російських десантників виконає практичне десантування на незнайомому майданчику приземлення на території Гродненської області, йдеться у повідомленні.
Підрозділ візьме участь у спільному тактичному навчанні з підрозділами білоруських збройних сил. Для забезпечення десантування задіяні літаки Іл-76 військово-транспортної авіації ВКС Росії, які, злетівши з аеродрому на території РФ, в даний час здійснюють політ в повітряному просторі Білорусі.
Там зазначили, що після десантування і відпрацювання спільно з підрозділами білоруських збройних сил навчально-бойових завдань російські десантники повернуться в пункт постійної дислокації на території Росії.