ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський обговорив із Шольцем посилення санкцій проти Росії

Новость на русском →
Понеділок 28 березня 2022 19:04
Зеленський обговорив із Шольцем посилення санкцій проти Росії Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зокрема, вони обговорили протидію України російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави.

За словами Зеленського, вони обговорили перебіг переговорів із Росією.

Також він повідомив Шольца про хід агресії та злочини Росії.

"Обговорив з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом перебіг переговорного процесу. Повідомив про хід протидії агресії та злочини РФ. Висловив подяку за допомогу, яку надає Німеччина. Тиск на Росію має продовжуватися, санкції - посилюватися", - зазначив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський назвав 5 кроків для зупинення подальшої агресії Росії проти Європи.

Також ми писали, що Шольц закликав до постійного постачання зброї Україні.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Олаф Шольц Володимир Зеленський Україна Германия
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів