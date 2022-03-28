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НАТО готує радикальні заходи у разі біологічної та хімічної атак з боку РФ, - Шольц

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Берлін, Понеділок 28 березня 2022 15:33
НАТО готує радикальні заходи у разі біологічної та хімічної атак з боку РФ, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шальц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц завив, що НАТО готує радикальні заходи у разі біологічної та хімічної атак з боку Російської Федерації. Проте Альянс не буде брати участі у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Шольц знову зазначив, що НАТО не буде частиною війни в Україні. Проте Альянс готується до оперативного реагування, якщо Росія наважиться застосувати біологічну чи хімічну зброю.

Канцер Німеччини закликав російських військових не йти на такий крок.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Росія може здійснити напад на одну з країн НАТО.

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