У Львівській області під час тривоги пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника області Максима Козицького .

За інформацією глави області, вибухи пролунали у Стрийському районі. Чи є ці вибухи наслідком ракетного удару з боку російських загарбників, наразі невідомо. Проте варто зазначити, що вибухи пролунали під час повітряної тривоги у Львівській області.

"Залишайтеся в укриттях. Щойно можна буде, повідомлю більше", - заявив Козицький у своєму Telegram-каналі.

Наразі повітряна тривога оголошена у багатьох областях України. Telegram-канали повідомляють, що очевидці у деяких областях бачили проліт ракет.

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За словами голови Львівської області Максима Козицького, окупанти завдали ракетного удару по об'єкту транспортної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, про загиблих інформації наразі немає.

За словами радника міністра МВС Антона Геращенка, окупанти мітили також у залізничний тунель у Турківському районі Львівської області.

"Карпатські гори стали стіною на захист України і не дали ворогові заподіяти шкоду нашій Батьківщині", - заявив він.