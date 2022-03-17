Окупанти бомбардували житлові квартали у містах Харківської області. Горіла школі у Мерефі
У Харківській області вночі 17 березня російські війська проводили обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та інших населених пунктів області. У Мерефі в результаті ворожого обстрілу постраждала школа, і в будівлі сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України в Харківській області, та на місцеві пабліки.
"Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбір завалів зруйнованих будівель", - розповіли у ДСНС.
Так, протягом доби окупанти проводили обстріли та повітряні бомбардування різних об'єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області.
Рятувальники та волонтери займалися роботами з розчищення завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель. Також проводилися пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському, Немишлянському та Московському районах Харкова, а також у Харківському районі області.
Наслідки ворожого обстрілу в Харківській області (фото: facebook.com/MNSKHARKIV)
Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок і приватних будівель, торгових, складських та інших об'єктів. області", - розповіли рятувальники.
У харківських пабліках також повідомляється, що російські війська завдали удару будівлі школи в Мерефі, та обстріляли центр міста. Після вибуху в будівлі навчального закладу сталося загоряння.
У мережі опублікували кадри з наслідками нічного обстрілу міста Мерефа в Харківському районі.
Відео: російські окупанти завдали ударів по Мерефі вночі 17 березня
У школі в Мерефі після російського обстрілу сталася пожежа (фото: t.me/truexanewsua)
Раніше повідомлялося, що в Україні з початку війни пошкоджено понад 400 навчальних закладів. Серед них повністю було знищено - 59.
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