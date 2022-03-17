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Окупанти бомбардували житлові квартали у містах Харківської області. Горіла школі у Мерефі

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Харківська область, Четвер 17 березня 2022 06:52
Окупанти бомбардували житлові квартали у містах Харківської області. Горіла школі у Мерефі Фото: школа в Мерефі потрапила під Російський обстріл (t.me/truexanewsua)
Автор: Володимир Костирін

У Харківській області вночі 17 березня російські війська проводили обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та інших населених пунктів області. У Мерефі в результаті ворожого обстрілу постраждала школа, і в будівлі сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України в Харківській області, та на місцеві пабліки.

"Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбір завалів зруйнованих будівель", - розповіли у ДСНС.

Так, протягом доби окупанти проводили обстріли та повітряні бомбардування різних об'єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області.

Рятувальники та волонтери займалися роботами з розчищення завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель. Також проводилися пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському, Немишлянському та Московському районах Харкова, а також у Харківському районі області.

Окупанти бомбардували житлові квартали у містах Харківської області. Горіла школі у Мерефі

Наслідки ворожого обстрілу в Харківській області (фото: facebook.com/MNSKHARKIV)

Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок і приватних будівель, торгових, складських та інших об'єктів. області", - розповіли рятувальники.

У харківських пабліках також повідомляється, що російські війська завдали удару будівлі школи в Мерефі, та обстріляли центр міста. Після вибуху в будівлі навчального закладу сталося загоряння.

У мережі опублікували кадри з наслідками нічного обстрілу міста Мерефа в Харківському районі.

Відео: російські окупанти завдали ударів по Мерефі вночі 17 березня

Окупанти бомбардували житлові квартали у містах Харківської області. Горіла школі у Мерефі

У школі в Мерефі після російського обстрілу сталася пожежа (фото: t.me/truexanewsua)

Раніше повідомлялося, що в Україні з початку війни пошкоджено понад 400 навчальних закладів. Серед них повністю було знищено - 59.

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Харків школа Війна Росії проти України
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