ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія завдала нових авіаударів по Сирії, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 11:21
Росія завдала нових авіаударів по Сирії, є загиблі
Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

Внаслідок авіаудару, загинули троє мирних жителів

Російська авіація завдала авіаудар по місту Терманін у провінції Ідліб (Сирія). Внаслідок удару загинуло троє мирних жителів, повідомляє Сирійська цивільна оборона у Twitter.

Також було опубліковано відео, на якому зафіксоано сцени після російських авіаударів по місту Терманін в Ідлібі

"Чи є обґрунтування цих військових злочинів, чи вони припиняться, перш ніж заберуть життя більшості цивільних?" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттген закликав накласти санкції на Москву через авіанапади на Сирію.

Від початку підтримуваного Росією наступу сирійських урядових військ в грудні 2019 року з охоплених боями районів на північному заході Сирії втекли майже 900 тисяч осіб, заявила ООН 17 лютого.

В свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас висловився з приводу триваючих бойових дій в сирійській провінції Ідліб.

"Ми дуже боїмося, що там станеться гуманітарна катастрофа і число біженців з регіону ще збільшиться, що нікому не потрібно", - сказав він.

Також РБК-Україна писало, що Організація Об'єднаних Націй виділяє 30 мільйонів доларів на надзвичайну допомогу постраждалим від бойових дій в Сирії, зокрема - в провінції Ідліб.

П'ять країн в Радбезі ООН виступили з заявою на підтримку України У США затримали ймовірного російського шпигуна
Новини України Російська ФедераціяавіаудариСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся