Росія завдала нових авіаударів по Сирії, є загиблі

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Внаслідок авіаудару, загинули троє мирних жителів

Російська авіація завдала авіаудар по місту Терманін у провінції Ідліб (Сирія). Внаслідок удару загинуло троє мирних жителів, повідомляє Сирійська цивільна оборона у Twitter.

Також було опубліковано відео, на якому зафіксоано сцени після російських авіаударів по місту Терманін в Ідлібі

"Чи є обґрунтування цих військових злочинів, чи вони припиняться, перш ніж заберуть життя більшості цивільних?" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттген закликав накласти санкції на Москву через авіанапади на Сирію.

Від початку підтримуваного Росією наступу сирійських урядових військ в грудні 2019 року з охоплених боями районів на північному заході Сирії втекли майже 900 тисяч осіб, заявила ООН 17 лютого.

В свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас висловився з приводу триваючих бойових дій в сирійській провінції Ідліб.

"Ми дуже боїмося, що там станеться гуманітарна катастрофа і число біженців з регіону ще збільшиться, що нікому не потрібно", - сказав він.

Також РБК-Україна писало, що Організація Об'єднаних Націй виділяє 30 мільйонів доларів на надзвичайну допомогу постраждалим від бойових дій в Сирії, зокрема - в провінції Ідліб.