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Росія завдала авіаудару по будівлі в Лисичанську, де ховалися люди: є загиблі та поранені

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Лисичанськ, Четвер 16 червня 2022 14:54
Росія завдала авіаудару по будівлі в Лисичанську, де ховалися люди: є загиблі та поранені Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні завдали авіаудару по будинку в Лисичанську (Луганська область), де переховувалися люди. Внаслідок чого щонайменше троє загиблих та семеро поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Авіаудар по Лисичанську. Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених. Розбираємо завали", - написав Гайдай.

Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ, зараз ворог атакує Луганську область на дев'яти напрямках. Йдуть запеклі бої.

При цьому американський генерал заявляв, що ситуація на Донбасі вкрай складна і подібна до Першої світової. У регіоні йдуть жорстокі битви на виснаження.

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Лисичанськ Донбас Авіаудари
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