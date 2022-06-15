Генерал США про ситуацію на Донбасі: дуже жорстока битва, подібна до Першої світової

Ситуація на Донбасі вкрай складна і подібна до Першої світової. У регіоні йдуть жорстокі битви на виснаження.

Про це заявив голова Комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Він зазначив, що російські сили на Донбасі значно перевищую українські, проте РФ не може встановити повний контроль в регіоні.

"Війна приймає багато, багато поворотів. Тому я б не сказав, що це неминуче", - заявив генерал про можливість повного захоплення Донбасу окупантами.

Міллі також прокоментував ситуація у Сєвєродонецьку, сказавши, що "українці воюють вулиця за вулицею, будинок за будинком".

Він пояснив, що наразі на сході України йде війна на виснаження, а прогрес Росії дуже повільний.

"Дуже жорстока битва на виснаження, майже подібна до Першої світової... Росіяни зіткнулися з багатьма проблемами. У них проблеми з командуванням і логістикою. У них є проблеми з моральним духом, з лідерством і безліч інших проблем", - додав Міллі.