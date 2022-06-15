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Залужний: ворог атакує Луганську область на дев'яти напрямках. Сєвєродонецьк - ключова точка

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Україна, Середа 15 червня 2022 22:49
Залужний: ворог атакує Луганську область на дев'яти напрямках. Сєвєродонецьк - ключова точка Фото: Валерій Залужний (golos.com.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Триває запекла боротьба за Луганську область. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За його словами, наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове.

З півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче - Попасна-Світлодарськ.

Зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха.

З метою витіснення українських військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію.

"Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше", - заявив Залужний.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що найближчим часом окупанти можуть аткувати Слов'янськ.

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