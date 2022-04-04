Окупанти вночі намагалися прорватися в Рубіжне. Понесли десятки втрат

Окупанти вночі намагалися прорватися в місто Рубіжне Луганської області, але атаку було відбито. Десятки російських військових загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти використовують жителів тимчасово окупованих територій у якості "гарматного м'яса".

"Йде накопичення особового складу техніки, готуються до величезного прориву. Вночі була спроба в районі Рубіжного, але наші захисники відбили атаку, десятки загиблих серед ворогів", - розповів Сергій Гайдай.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські сили продовжують консолідацію і перегрупування. Вони переорієнтують свій наступ на регіон Донбасу на сході України.

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