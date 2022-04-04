Окупанти готують наступ на Слов'янськ та перегруповують війська сході, - зведення Генштабу

Російські окупанти не покидають намагань захопити південь та схід України. Для цього РФ перегруповує війська та готує наступи на окремих напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на актуальне зведення Генштабу ЗСУ .

Зазначається, що на Сіверському напрямку ворог завершив відведення військ. На Волинському та Поліському напрямку існує загроза ракетних ударів з боку Білорусі.

Росія продовжує перегрупування військ для наступу на схід. Зокрема, ворог проводить повітряну розвідку, продовжує атаки біля Ізюму, також намагається відновити міст через річку Сіверський Донець. Українські військові контролюють ситуацію та дають відсіч.

Крім того, триває підготовка до наступу на Слов’янськ та Сєвєродонецьку, а також штурм Рубіжного і Попасної. Російська армія сьогодні завдала 8 авіаційних ударів по Маріуполю, тривають вуличні бої. ЗСУ тримають оборону блокадного міста.

Також українські військові відтісняють окупантів у Херсонській області. В районі Миколаєва противник проводить розвідку БПЛА.

Наразі на Чорному та Азовському морях триває шторм (до 4 балів), тому активність корабельного угруповування поки що знижена.