ua ru
Ср, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна розробляє план "А" і план "Б" для опалювального сезону, - Міненерго

Новость на русском →
Україна, Середа 10 серпня 2022 20:44
Україна розробляє план "А" і план "Б" для опалювального сезону, - Міненерго Фото: Герман Галущенко, міністр енергетики України (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Кабміні готують основний і запасний плани до проходження опалювального сезону на тлі війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Ми розробляємо багато сценаріїв. Так звані план "А", план "Б". Всі небезпеки проходження опалювального сезону пов'язані саме з війною. Ці плани передбачають або компенсацію певного ресурсу, або певну генерацію, якщо це буде потрібно... Безумовно, є і мобільні речі (мова про котельні - ред.), які вже купуються і будуть поставлятися", - заявив міністр.

За його словами, одним з основних планів України на опалювальний сезон є заміщення певних ресурсів іншими в разі, якщо не буде можливості їх постачати.

"Наприклад, коли ми не мали можливості постачати вугілля на генерації, ми його заміщували поставками газу. Є відповідні компенсаторні механізми", - розповів Галущенко.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що Міністерство фінансів України має опрацювати механізм закупівлі українського газу за рахунок коштів від ренти до опалювального сезону.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Україна Минэнерго Опалювальный сезон
NEWS
ЗСУ відбили наступ окупантів одразу на чотирьох напрямках, - Генштаб
ЗСУ відбили наступ окупантів одразу на чотирьох напрямках, - Генштаб
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк