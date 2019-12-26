Росія має намір завершити "Північний потік 2" всупереч санкціям

До завершення російського проекту "Північний потік - 2" залишилось 160 кілометрів труб і газопровід буде завершено всупереч санкціям. Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, пишуть росЗМІ.

За словами міністра, швейцарська компанія-трубоукладальник Allseas призупинила роботи у звязку із загрозою санкцій з боку Сполучених Штатів. Хоча у російської сторони немає розуміння, зможе саме Allseas завершити цей проект.

"Поки передчасно говорити, що Allseas не зможе добудувати "Північний потік - 2". Вони призупинили роботи, щоб виключити ризики санкцій... Незалежно від санкцій газопровід буде добудований, залишилося укласти трохи менше 160 км труби", - наголосив Новак.

Він додав, що на сьогодні Allseas запросила роз'яснення у американського Мінфіну, і тільки після його одержання стане зрозуміло, чи зможе компанія продовжити роботи.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що будівництво "Північного потоку - 2" затримається на кілька місяців

Додамо, 17 грудня Сенат Конгресу США схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік, який включає введення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Законопроект був переданий на підпис президенту Дональду Трампу.