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Росія має намір відновити наступ на Чернігів, - Генштаб

Автор: Марія Кучерявець

Російські окупаційні війська планують відновити наступ на Чернігів. Для цього ворог намагається наростити своє угруповання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"На Сіверському напрямку противник намагається наростити угруповання, організувати логістичне забезпечення для відновлення наступу на Чернігів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора українські військові знищили ще один винищувач російських окупантів під час авіаційного нальоту на Чернігів.

Війна РФ проти України триває 20 добу. Деталі про ситуацію в країні читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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ЧернігівВійна Росії проти України