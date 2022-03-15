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Россия намерена возобновить наступление на Чернигов, - Генштаб

Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупационные войска планируют возобновить наступление на Чернигов. Для этого враг пытается нарастить свою группировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"На Северском направлении противник пытается нарастить группировку, организовать логистическое обеспечение для возобновления наступления на Чернигов", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера украинские военные уничтожили еще один истребитель российских оккупантов во время авиационного налета на Чернигов.

Война РФ против Украины длится 20 сутки. Детали о ситуации в стране читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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ЧерниговВойна России против Украины