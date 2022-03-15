Россия намерена возобновить наступление на Чернигов, - Генштаб

"На Северском направлении противник пытается нарастить группировку, организовать логистическое обеспечение для возобновления наступления на Чернигов", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера украинские военные уничтожили еще один истребитель российских оккупантов во время авиационного налета на Чернигов.

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