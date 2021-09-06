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Росія натякає, що збільшити поставки в ЄС можна тільки по "Північному потоку-2", - Макогон

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 18:18
Росія натякає, що збільшити поставки в ЄС можна тільки по "Північному потоку-2", - Макогон Фото: глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон (tsoua.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російський монополіст "Газпром" ігнорує максимальні ціни на газ в ЄС і недостатні запаси блакитного палива в європейських сховищах, відмовляючись бронювати додаткові потужності української ГТС. Таким чином компанія "грубо натякає", що збільшення постачання можливе тільки по "Північному потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави "Оператора ГТС України" Сергія Макогона.

За його словами, "Газпром" на вересень не забронював додаткові транзитні потужності 15 млн кубометрів на добу, що призведе до зниження транзиту зі 124 млн до 109 млн кубометрів на добу.

"Оператор ГТС України постійно пропонує додаткові потужності в обсязі 63,7 млн кубометрів на добу, але жодного разу "Газпром" не виявив зацікавленість у збільшенні постачання в ЄС", - підкреслив Макагон.

Він зазначив, що сьогодні "Газпром" оголосив про закінчення трубоукладальних робіт по "Північному потоку-2" і про готовність почати постачання по ньому вже у 2021 році.

"Фактично" Газпром "грубо натякає, що збільшення постачання в ЄС можливе тільки по "Північному потоку-2", - резюмує глава ГТС України, додавши, що наступні місяці стануть великим випробуванням для Європи в готовності протистояти тиску Росії.

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, оператор "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG повідомив про завершення укладання труб на морській ділянці газопроводу. Його запуск запланований на кінець поточного року.

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Газпром ГТС Північний потік-2
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