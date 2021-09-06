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Россия намекает, что увеличить поставки в ЕС можно только по "Северному потоку-2", - Макогон

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 18:18
Россия намекает, что увеличить поставки в ЕС можно только по "Северному потоку-2", - Макогон Фото: глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон (tsoua.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российский монополист "Газпром" игнорирует максимальные цены на газ в ЕС и недостаточные запасы голубого топлива в европейских хранилищах, отказываясь бронировать дополнительные мощности украинской ГТС. Таким образом компания "грубо намекает", что увеличение поставок возможно только по "Северному потоку-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона.

По его словам, "Газпром" на сентябрь не забронировал дополнительные транзитные мощности 15 млн кубометров в сутки, что приведет к снижению транзита со 124 млн до 109 млн кубометров в сутки.

"Оператор ГТС Украины постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн кубометров в сутки, но ни разу "Газпром" не проявил заинтересованность в увеличении поставок в ЕС", - подчеркнул Макагон.

Он отметил, что сегодня "Газпром" объявил об окончании трубоукладочных работ по "Северному потоку-2" и о готовности начать поставки по нему уже в 2021 году.

"Фактически "Газпром" грубо намекает, что увеличение поставок в ЕС возможно только по "Северному потоку-2", - резюмирует глава ГТС Украины, добавив, что последующее месяцы станут большим испытанием для Европы в готовности противостоять давлению России.

Напомним, сегодня, 6 сентября, оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG сообщил о завершении укладки труб на морском участке газопровода. Его запуск запланирован на конец текущего года.

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Газпром ГТС Северный поток-2
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