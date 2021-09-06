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На морській ділянці "Північного потоку-2" покладена остання труба

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Москва, Понеділок 06 вересня 2021 16:02
На морській ділянці "Північного потоку-2" покладена остання труба Фото: на морській ділянці" Північного потоку-2 " поклали післяенюю трубу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На морській ділянці газопроводу "Північний потік-2" покладена остання труба. Залишилося зістикувати німецьку і данську секції, а також провести пусконалагоджувальні роботи. Трубопровід планується запустити до кінця поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"6 вересня фахівці трубоукладальної баржі "Фортуна" здійснили зварювання останньої труби другої нитки газопроводу "Північний потік 2", - цитує агентство заяву оператора проєкту Nord Stream 2 AG.

Зазначається, що наступним кроком стане стикування газопроводу з береговою ділянкою Німеччини та секцією з вод Данії. Після цього будуть проведені пусконалагоджувальні роботи. Ввести в експлуатацію трубопровід планується до кінця 2021 року.

Нагадаємо, раніше глава австрійської OMV, яка бере участь у проєкті, Райнер Зеле заявив, що будівництво газопроводу завершиться наступного тижня.

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Російська Федерація Північний потік-2
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