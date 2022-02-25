Великобританія негайно введе санкції проти Путіна і Лаврова
Великобританія негайно введе санкції проти президента РФ Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України. Обмеження будуть прийняті в доповненні до оголошених раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
"Великобританія найближчим часом введе санкції проти президента Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова на додаток до пакета санкцій, про який Лондон оголосив вчора", - наводить слова прем'єра пресслужба британського уряду.
Джонсон засудив агресію Росію проти України. Він підкреслив, що після цього нападу нормалізації відносин з Москвою неможлива.
Нагадаємо, напередодні санкції проти Путіна і Лаврова ввів ЄС. Там також заявили про підготовку третього пакета санкцій проти Росії.
Зазначимо, раніше США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" і "ВТБ".