ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Великобританія негайно введе санкції проти Путіна і Лаврова

Новость на русском →
Лондон, П'ятниця 25 лютого 2022 21:18
Великобританія негайно введе санкції проти Путіна і Лаврова Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Великобританія негайно введе санкції проти президента РФ Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України. Обмеження будуть прийняті в доповненні до оголошених раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

"Великобританія найближчим часом введе санкції проти президента Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова на додаток до пакета санкцій, про який Лондон оголосив вчора", - наводить слова прем'єра пресслужба британського уряду.

Джонсон засудив агресію Росію проти України. Він підкреслив, що після цього нападу нормалізації відносин з Москвою неможлива.

Нагадаємо, напередодні санкції проти Путіна і Лаврова ввів ЄС. Там також заявили про підготовку третього пакета санкцій проти Росії.

Зазначимо, раніше США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" і "ВТБ".

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Санкції Борис Джонсон Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна