Росія знаходиться "в декількох годинах" від дефолту, - Bloomberg

Видання зазначає, що офіційної заяви не буде, і Росія вже оскаржує це позначення, але якщо інвестори не отримають свої гроші до встановленого терміну, в понеділок вранці настане дефолт.

Поки це в основному символічна подія, враховуючи, що Росія вже є економічним, фінансовим і політичним ізгоєм в більшості країн світу. Але це показує, як США, Європа та інші країни закрутили гайки з моменту початку вторгнення в Україну в лютому, щоб зробити для Росії практично неможливим ведення нормальної фінансової діяльності.

Для Росії це буде перший іноземний дефолт з моменту відмови більшовиків від боргів царської епохи в 1918 році. На початку 2022 року РФ була дуже близька до такого моменту, але їй вдалося врятуватися в останній момент, перейшовши на інші способи оплати. Цей альтернативний шлях був згодом перекритий в травні - всього за кілька днів до настання терміну виплати 100 млн доларів - коли США закрили лазівку для санкцій, що дозволяла американським інвесторам отримувати платежі за суверенними облігаціями.

Тепер питання полягає в тому, що буде далі, оскільки ринки зіткнулися з унікальним сценарієм дефолту позичальника, який готовий і має ресурси, щоб заплатити, але не може.

"Оголошення дефолту - це символічна подія. Російський уряд вже втратив можливість випускати боргові зобов'язання, деноміновані в доларах. Вже зараз Росія не може займати у більшості зарубіжних країн", - заявив Такахіде Кіучі, економіст дослідницького інституту Nomura в Токіо.