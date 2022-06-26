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Россия находится "в нескольких часах" от дефолта, - Bloomberg

Фото: Россия находится "в нескольких часах" от дефолта (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Россию отделают от дефолта всего несколько часов. Сегодня вечером заканчивается льготный период по пропущенным платежам по облигациям на сумму около 100 млн долларов, заблокированным из-за широкомасштабных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что официального заявления не будет, и Россия уже оспаривает это обозначение, но если инвесторы не получат свои деньги к установленному сроку, в понедельник утром наступит дефолт.

Пока это в основном символическое событие, учитывая, что Россия уже является экономическим, финансовым и политическим изгоем в большинстве стран мира. Но это показывает, как США, Европа и другие страны закрутили гайки с момента начала вторжения в Украину в феврале, чтобы сделать для России практически невозможным ведение нормальной финансовой деятельности.

Для России это будет первый иностранный дефолт с момента отказа большевиков от долгов царской эпохи в 1918 году. В начале 2022 года РФ была очень близка к такому моменту, но ей удалось спастись в последний момент, перейдя на другие способы оплаты. Этот альтернативный путь был впоследствии перекрыт в мае - всего за несколько дней до наступления срока выплаты 100 млн долларов - когда США закрыли лазейку для санкций, позволявшую американским инвесторам получать платежи по суверенным облигациям.

Теперь вопрос заключается в том, что будет дальше, поскольку рынки столкнулись с уникальным сценарием дефолта заемщика, который готов и имеет ресурсы, чтобы заплатить, но не может.

"Объявление дефолта - это символическое событие. Российское правительство уже потеряло возможность выпускать долговые обязательства, деноминированные в долларах. Уже сейчас Россия не может занимать у большинства зарубежных стран", - заявил Такахиде Киучи, экономист исследовательского института Nomura в Токио.

Как сообщалось, крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs прекратили обслуживать государственный долг России. Проводить операции с ним финансовым учреждениям запретило министерство финансов США.

Напомним, Соединенные Штаты приблизили Россию к грани исторического дефолта, не продлив ее лицензию на выплату держателям облигаций.

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Российская Федерация